В центре Киева пьяная женщина на «Мерседес» впечатала «Мазду» в цветочный ларек

Сегодня ночью в центре Киеве на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», участниками аварии стали автомобили Mercedes и Mazda.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на водителя Mazda, тот двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря, когда проезжая перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора в него влетел Mercedes. От удара автомобиль развернуло и он влетел в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов.

В результате ДТП водитель Mazda повредил руку и колено. В свою очередь, водителем Mercedes оказалась женщина, которая не только не пострадала, но и не могла понять, как такое случилось.

Она утверждала, что находилась в трезвом состоянии и ехала по правилам. Однако в результате теста в ее крови было обнаружено 1,1 промилле алкоголя.

Видео с места событий издание опубликовало на своих каналах в YouTube и Facebook.

Как сообщала «Фраза», 24 июня 2019 года в Киеве женщина на Opel Omega вылетела с дороги и, подлетев, протаранила машины Honda Accord, Audi Q7 и Volkswagen Sharan.

31 декабря 2018 года в Дарницком районе Киева пьяная таксистка устроила ДТП с другим такси.