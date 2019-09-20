Понять и простить: Минер моста Метро объяснил мотивы своего поступка

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, попросил прощения за свой поступок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в ходе допроса, видео которого опубликовал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам «минера», он не хотел никому навредить, а просто стремился привлечь к себе внимание. «Единственной целью акции было закончить все то, что происходит в моей жизни сейчас. Я, страший сержант сил спецопераций, уволен по статье, я 6 лет отслужил безупречно. Из них половину я служил в боевой части, полк спецназа, и некоторое время в 99-м батальоне», — рассказал Белько, добавив, что увольнение из армии произошло из-за конфликтных ситуаций с другими офицерами.

Он выразил убеждение, что добросовестно выполнял все обязанности, но «не ужился с молодыми офицерами». «Просто старался не вестись на провокации, на драки, устраивать скандалы. Я не считаю нужным доказывать людям, которые на 20 и больше лет младше меня, кто я и что я. Если кого-то интересует моя репутация, пусть позвонит в 8-й полк спецназа моим побратимам, они вам все объяснят», — утверждает задержанный.

Кроме того, Белько рассказал о своих судимостях, о проблемах в личной жизни и пожаловался на то, что не может трудоустроиться. «Я честный человек, и я не хочу жить такой жизнью, которой я живу сейчас. Я две недели живу в машине. Куда бы я не обратился, везде мне отказывают. Мне отказывают на заправках, в магазинах, в банкоматах, заблокированы карточки, взломан телефон. Сопротивления не оказывал, взрывчатки в моей машине не было и быть не могло. Эта акция — просто, чтобы от меня отстали и дали жить нормальной жизнью», — заключил Белько, подчеркнув, что не собирается себя оправдывать.

В свою очередь, министр по делам ветеранов Оксана Коляда после встречи с Белько передала на своей странице в Facebook его извинения перед жителями столицы за неудобства, с которыми они столкнулись из-за его действий.

Как сообщала «Фраза», 18 сентября 2019 года в Киеве силовики обезвредили вооруженного злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро. Им оказался бывший снайпер Алексей Белько. После многочасовых переговоров террорист добровольно сдался правоохранителям. В результате ЧП никто не пострадал.