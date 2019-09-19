В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина

В России арестовали шамана Александра Габышев. Как выяснили журналисты «Фразы», он прославился тем, что еще прошлым мартом двинулся пешком из Якутии в Москву, чтобы свергнуть президента страны Владимира Путина.

Шаман говорил, что идет «изгнать из Кремля» главу государства.

Его задержали в Бурятии на 202-м километре федеральной трассы М-53 Байкал. Мужчину вышлют в Якутск для проведения следственных действий. Александр Габышев прошел около 2,8 тысяч километров.

Вместе с 61-летним шаманом шла группа его сторонников. Их судьба неизвестна.

Ранее, 10 сентября, в Улан-Удэ произошли столкновения между правоохранителями и участниками народного схода, который начался после задержания двух сторонников шамана.

Как писала «Фраза», Путин на камеру «накатил» водки.