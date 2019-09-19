Бывший футболист киевского «Динамо» признан… самым популярным политиком Грузии

Бывший защитник киевского «Динамо» Кахабер Каладзе признан самым популярным политиком Грузии. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные свежего исследования Национального демократического института, которой проводилось прошлым летом.

Сейчас 41-летний политик занимает пост мэра Тбилиси (с 2017 года).

В политику Каха Каладзе пришел в 2012 году, вступив в оппозиционную «Грузинскую мечту» миллиардера Бидзина Иванишвили. В этом же году он стал депутатом парламента. В 2015 году занимал пост вице-премьера и министра энергетики.

В исследовании говорится, что его рейтинг «стал самым высоким среди представителей исполнительной и законодательной власти Грузии».

Так, очень хорошо его работу оценили 11% опрошенных, хорошо – 34%, средне – 37%. Негативно о Кахабере Каладзе высказались 10% респондентов, а очень плохо – всего 5%.

Напомним, что Каха Каладзе защищал цвета киевского «Динамо» в 1997-2000 годах. После этого он перешел в «Милан» где играл до 2010 года, после чего еще два года провел в «Дженоа».

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