Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить

Врачи продолжают бороться за жизнь известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности рассказал известный нейрохирург Александр Коновалов.

В эфире российского телеканала он сказал, что Анастасия Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии».

Врач сказал: «Там успешно прошла операция, но дело в том, что операция – это важно, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение».

Он добавил: «Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных».

По его словам, «это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение».

Хирург сказал: «Одна из самых опасных и трудно излечима даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Он также пояснил: «То, что обозначается одним термином глиобластома, объединяет разные опухоли, разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, к химиопрепаратам. И даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях. Даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь и в очень редких случаях излечить больных».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.