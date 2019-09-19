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Трамп поставил автограф на стене с Мексикой

Трамп поставил автограф на стене с Мексикой

Президент США Дональд Трамп посетил границу с Мексикой. Как выяснили журналисты «Фразы», он проинспектировал объект и оставил на нем свой автограф.

Также американский лидер встретился тут со строителями.

Дональд Трамп пошутил: «Можно жарить яичницу на этой стене!».

Стену строят еще со времен Билла Клинтона. Сейчас возведены более 1100 километров заграждения. Дональд Трамп хочет построить еще 1600 километров стены.

Как писала «Фраза», Трамп получил деньги на вожделенную стену с Мексикой.

Ранее Папа Римский жестко раскритиковал стену с Мексикой, которую строит Трамп.

Тэги: США, мир, Мексика, Дональд Трамп, курьезы

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