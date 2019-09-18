В Киеве прямо под носом у Зеленского произошли стычки с полицией

В среду, 18 сентября, на улице Банковой в Киеве произошли беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь разъяренные «влошенцы» пытались прорваться в здание Офиса президента, однако путь им преградили правоохранители.

Как передает пресс-служба столичной полиции, «в гости» к Владимиру Зеленскому намеревались попасть инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома.

«Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую», ‒ сказано в сообщении.

Сообщается, что горе-инвесторы таки добрались до входа в здание и даже стучали в дверь, однако полицейским удалось их оттеснить, после чего участники «акции» разошлись.

По словам блогера Павла Коробчука, обманутые инвесторы якобы намеревались лично подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писала «Фраза», Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам».

Ранее сообщалось, что подчиненные Богдана получили выговоры за «неслучайную» встречу Зеленского в Днепре.