На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы

Во вторник, 17 сентября, в Одесской области на побережье Черного моря произошел оползень грунта. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате внезапного цунами грунт сошел в районе села Санжейка под Черноморкой.

По словам очевидцев, во время поездки на багги по берегу моря группа людей стала свидетелем стремительного оползня, который внезапно появился на пути их следования. По счастливой случайности никто не пострадал.

Видео в сети опубликовал телеканал «Совиньон».

Черноморка — пригород Одессы, расположен на берегу открытого моря.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году в селе Фонтанка (Лиманский район) к морю «уполз» кусок дороги длиной в сто метров. При этом обвал подобрался практически к калиткам некоторых домовладений.

В июле минувшего года в Одесской области в городе Южный случился крупный оползень. В результате проседания берегового склона, тонны земли выжали морское дно в 150 метрах от берега, в результате чего образовалась естественная коса.