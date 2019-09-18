В Донецкой области школьники избили старика ногами и лопатой по голове

В Донецкой области в городе Мирноград сотрудники полиции выявили группу подростков, которые избивали людей. Как сообщили журналистам «Фразы» в покровском отделе полиции, свои «подвиги» школьники снимали на видео и выкладывали в социальных сетях.

Как отметили в ведомстве, во время мониторинга соцсетей сотрудники местной полиции увидели видео нападения подростков на пожилого жителя Мирнограда.

Видео было размещено 16 сентября. На ролике хорошо видно, как подростки избили мужчину лопатой, металлической лейкой и ногами.

Довольно быстро личности как нападавших, так и самого 71-летнего пострадавшего были установлены. Хулиганами оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет.

В ходе расследования, выяснилось, что это не первый «документальный фильм» группы агрессивных подростков: на странице одного из хулиганов обнаружили видеозапись, сделанную в июне. На ней эта же группа подростков избивает и обзывает школьника, что уже можно предварительно квалифицировать как буллинг.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Днепре малолетки поиздевались над стариком.

Похожий случай произошел в Харькове — там толпа детей избила взрослого мужчину.

В июле 2019 года неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.