В Днепре из-за нерадивых коммунальщиков озеро залили нечистотами и химией

В Днепре Куриное озеро залили нечистотами и химией. Как выяснили журналисты «Фразы», в некомпетентности обвиняют руководство КП «Днепрводоканал».

В прокуратуре говорят, что именно из-за халатности местных коммунальщиков случилось экологическое ЧП.

По словам местных экологов, в последние годы озеро почти не чистят. В последний раз его очищали шесть лет назад.

Как передает «Информатор», выходящий в озеро коллектор, «появился там для контроля уровня воды в водоеме». Сегодня же его используют как трубу для слива канализационных шлаков жителей соседних районов. Также свои отходы спускают сюда местные предприятия.

Уже известно, что местная прокуратура «осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальника района эксплуатации канализационных сетей КП «Днепрводоканал». Сообщается, что коммунальщиков обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 УК Украины «нарушение правил охраны вод, которое повлекло загрязнение поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды».

Сверху все выглядит очень красиво:

Ужасная картина:

В ходе следствия удалось установить, что «с октября по ноябрь 2018 года служащий во время организации аварийно-восстановительных работ поврежденного коллектора не организовал отвод канализационных стоков и не оборудовал место для слива сточных вод». Сообщается, что из-за «бездействия указанного лица канализационные стоки попали в дождевой коллектор и в дальнейшем перетекали и сбрасывались в озеро Куриное».

Ранее СМИ неоднократно сообщали о проблемах вокруг озера.

Как писала «Фраза», в Днепре маленькие девочки едва не стали жертвами сломавшегося лифта.