Вятровича уволили из Украинского института национальной памяти

Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам заявил у себя в «Фейсбуке».

Владимир Вятрович заявил: «Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были насыщенные пять с половиной лет».

Он добавил, что «получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарук, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы».

Правительство назначило Владимира Вятровича на его должность в марте 2014 года.

Как писала «Фраза», Вятрович причислил 22 июня к «совку».