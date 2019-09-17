В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком

В Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Видео из детского сада № 224 на ул. Филатова, 84а опубликовала в Facebook одесситка Александра Журба. На ролике видно, как женщина агрессивно ведет себя с ребенком, которому на вид года четыре: она трясла плачущего мальчика, била по рукам, а потом и вовсе стащила его за руку со стула, сообщают «Факты».

Позже стало известно, что директор детского сада уволила агрессивную воспитательницу и направила соответствующее заявление в полицию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту.

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

В октябре 2018 года в санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами.

В январе 2019 года в Волынской области в Княгининовском лицее ночной дежурный Ярослав Грабовец избил 11-летнего шестиклассника Александра.

В июне 2019 года стало известно, что в интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми.