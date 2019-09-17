Ночью в Киеве произошел смертельный пожар: погиб мужчина

В ночь на вторник, 17 сентября, в Киеве произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», на последнем этаже девятиэтажного дома по улице Энтузиастов, 41 загорелась однокомнатная квартира.

Как передает «Информатор», к сожалению, в огне погиб мужчина.

Дым увидели соседи, которые вызвали спасатели. Те не сумели быстро потушить огонь, так как «квартира была сильно захламлена».

Люди говорят, что хозяин сильно выпивал.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку.