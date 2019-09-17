Гонтарева пожаловалась, что ее дом под Киевом сожгли

В селе Гореничи под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как выяснили журналисты «Фразы», о ЧП она сообщила сама.

Бывшая чиновница поведала, что неизвестные бросили через забор на территорию дома коктейль Молотова, после чего произошел сильный пожар.

По ее словам, дом полностью сгорел – приехавшие на место инцидента спасатели не успели потушить пламя.

Видео пожара публикует «Новое время»:

Как писала «Фраза», правоохранители нагрянули с обыском в киевскую квартиру Гонтаревой, в которой никто не живет.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль Гонтаревой.