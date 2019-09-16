Под Одессой столкнулись две маршрутки. Почти два десятка пассажиров попали в больницу

В Одесской области в селе Шабо произошло ДТП с участием двух маршруток. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице «Белгород-Днестровский ФОРУМ Пост» в Facebook.

«В селе Шабо было совершено ДТП с участием маршрутки „Одесса-Белгород-Днестровский“ № 560 и другого автобуса», — говорится, в частности, в сообщении.

Изначально сообщалось о десяти пострадавших, среди которых были и несовершеннолетние. Но позже стало известно, что пострадали 19 человек. Все пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель одного из автобусов не придерживался безопасного интервала движения и совершил столкновение с другой маршруткой.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 января в Боярке Киевской области столкнулись две маршрутки.