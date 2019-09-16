На Бориспольском шоссе эпично подрались два водителя

Под Киевом на Бориспольском шоссе произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут подрались два водителя.

Как передает «Киев Оперативный», конфликт возник утром понедельника, 16 сентября, после того, как водитель Hyundai решил схитрить и попытался объехать дорожную пробку, свернув на обочину, на что другой участник движения на Toyota его заблокировал.

После этого водители выскочили из своих машин и устроили драку прямо на дороге, не обращая внимания на едущие авто.

Видео:

Как писала «Фраза», на «зеленой» окраине Киева возмущенные жители подрались с полицейскими.