Американские рабочие вышли на крупнейшую забастовку за последнюю дюжину лет

В США проходит крупнейшая забастовка рабочих завода General Motors. Как выяснили журналисты «Фразы», 49 тысяч людей вышли на протесты в Детройте.

Рабочих на улицы вывел профсоюз. Это крупнейший страйк за последние двенадцать лет.

Люди требуют от владельцев General Motors пересмотреть их новый четырехлетний контракт, считая, что он несправедлив.

По данным местных СМИ, забастовки проходят сразу на 55 объектах.

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Как писала «Фраза», в США упал метеорит, который спровоцировал небольшое землетрясение.