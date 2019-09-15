В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку

В субботу вечером, 14 сентября, в Днепре произошла серия происшествий, главным действующим лицом которых стала «городская сумасшедшая». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на очевидцев.

По данным СМИ, история началась с того, что 26-летняя девушка выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. Сначала она в одном нижнем белье и босиком бегала по проспекту Гагарина, после чего зашла в продуктовый магазин, где стала ругаться с продавцом.

Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

Далее «героиню» заметили на стройке магазина «АТБ», где на нее напала группа мужчин. Девушке заламывали руки, избивали пластиковой трубой и били ногами. Когда же за нее вступился случайный прохожий ‒ его тоже избили.

Сообщается, что в конце-концов девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное. Пострадавший парень также чувствует себя хорошо.

Как выяснилось позднее, пострадавшая уже длительное время находится на учете у психиатра.

В свою очередь, этим делом уже заинтересовались правоохранители, которые открыли уголовное производство по статье 125 УК Украины («умышленные легкие телесные повреждения»).

Как писала «Фраза», в Одессе неадекватная девушка бросилась под колеса автомобиля.

Ранее сообщалось, что смертельный поджог в Париже могла совершить сумасшедшая женщина.