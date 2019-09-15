Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей

В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский побывал на Фестивальном причале в Днепре, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе со своим соратником Андреем Богданом глава государства испытал силы на турнире для стронгменов.

Как передает «Информатор», поприветствовав участников турнира «Самый сильный человек Украины ‒ 2019», Зеленский и Богдан решили показать, на что способны.

Выбежав на импровизированную «арену», они схватили снаряд весом 330 килограммов и попытались его поднять, чем изрядно развеселили зрителей.

Как писала «Фраза», Богдан сказал Зеленскому странные слова во время встречи освобожденных украинцев в Борисполе.

Ранее в машине Зеленского обнаружили успокоительные препараты.