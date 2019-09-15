Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей

В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский побывал на Фестивальном причале в Днепре, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Как выяснили журналисты «Фразы», вместе со своим соратником Андреем Богданом глава государства испытал силы на турнире для стронгменов.

Как передает «Информатор», поприветствовав участников турнира «Самый сильный человек Украины ‒ 2019», Зеленский и Богдан решили показать, на что способны.

Выбежав на импровизированную «арену», они схватили снаряд весом 330 килограммов и попытались его поднять, чем изрядно развеселили зрителей.

Как писала «Фраза», Богдан сказал Зеленскому странные слова во время встречи освобожденных украинцев в Борисполе.

Ранее в машине Зеленского обнаружили успокоительные препараты.

Тэги: праздник, общество, турнир, Днепр, силач, День города, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан

Комментарии

Статьи

13.09.19 09:02

Украинский арсенал: Torsus Praetorian

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
15.09.19 08:22

Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Президент признал Коломойского главным по тарифам
14.09.19 14:20

Президент признал Коломойского главным по тарифам

Автор: Антикор

Выбор редакции
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Как Советский Союз воровал у американцев атомную бомбу
Как Советский Союз воровал у американцев атомную бомбу
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей
15.09.19 11:52
Последние новости
15.09.19 11:52

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей
15.09.19 10:24

В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
14.09.19 19:04

Силовики провели обыск в банке, из которого Порошенко вынес 340 кг стодолларовых купюр
14.09.19 18:01

Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым
14.09.19 17:12

Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире
14.09.19 15:51

Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито
14.09.19 14:28

Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера
Фото и Видео
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым
Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым
Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире
Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире
Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера
Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера
В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу
В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу
В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку
В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку
На Одесщине женщина зверски убила собственную мать
На Одесщине женщина зверски убила собственную мать
В Черкассах «оборотни в погонах» прямо на кладбище избили мужчину
В Черкассах «оборотни в погонах» прямо на кладбище избили мужчину
В Киеве загорелся гипермаркет «Ашан»
В Киеве загорелся гипермаркет «Ашан»
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.