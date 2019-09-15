В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку

В субботу вечером, 14 сентября, в Печерском районе столицы произошел смертельный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Лаврской, 4-В огнем оказалась объята квартира, в которой проживали пожилые супруги.

Как передает «Информатор», пожар начался приблизительно в 23-00. Подоспевшие на вызов пожарные обнаружили, что дверь в жилище закрыта изнутри на засов, поэтому ее пришлось вырезать, теряя драгоценное время.

Сообщается, что когда спасатели таки попали в квартиру, они обнаружили там тела мужчины и женщины.

По словам соседей, погибшие были пенсионерами, они не имели вредных привычек и вели приличный образ жизни.

Отмечается, что квартира выгорела полностью, включая балкон. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

На месте ЧП работали патрульные полицейские, бойцы ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Причина возгорания выясняется.

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