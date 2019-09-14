Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым

Модель из Днепра Анна Минюкова (Ася Микович), пообещавшая раздеться на Новом мосту в случае если его отремонтируют до 14 сентября, частично выполнила свое обещание. Как выяснили журналисты «Фразы», девушка «запилила» фото и видео, щеголяя по мосту в откровенном платье.

«Пари в силе. Насколько мне известно, будет собрана комиссия, которая и оценит качество ремонта. Мост и раньше несколько раз открывали и закрывали, поэтому будет правильнее дождаться официального вердикта. У меня есть свои соображения по этому вопросу, но пока я считаю неправильным их озвучивать. Моей целью было привлечь внимание к проблеме и у меня это вышло. Теперь давайте дадим возможность сказать тем, у кого больше возможностей и полномочий для оценивания. На счет кота. Согласно современной копенгагенской интерпретации, кот, сидящий в ящике, и жив, и мертв одновременно. Так и спор на счет моста — выигран и проигран одновременно», ‒ прокомментировала девушка свое фото в Instagram.

Как известно, еще в июле месяце президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Согласно условиям спора, мэр города-миллионника уйдет в отставку, если ко Дню города Новый мост не будет приведен в порядок.

В свою очередь, Анна Минюкова решила «хайпануть» на этой теме, пообещав раздеться на мосту, если объект таки будет отремонтирован в срок.

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