Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире

Йеменские повстанцы-хуситы провели успешную воздушную атаку на стратегические объекты в Саудовской Аравии, войска которой вторглись в Йемен еще в 2015 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило международное новостное агентство АР.

По данным СМИ, беспилотные летательные аппараты нанесли бомбовый удар сразу по двум крупным нефтяным объектам компании Saudi Aramco.

В частности, взрыв и пожар произошли на востоке страны ‒ на НПЗ в Абкайке, а также на крупном нефтяном месторождении Хурайс.

Saudi Aramco называет свой НПЗ в Абкайке крупнейшим в мире, он может перерабатывать до 7 млн т баррелей нефти в день.

Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу.

В свою очередь, представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По его словам, хуситы «отрядили» для атаки 10 беспилотников. Также он добавил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию «будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться».

Как писала «Фраза», армия Саудовской Аравии вошла на территорию Йемена.

Ранее сообщалось, что бывший президент Йемена стал жертвой нового обострения в стране.

Как писала «Фраза», армия Саудовской Аравии вошла на территорию Йемена.

Ранее сообщалось, что бывший президент Йемена стал жертвой нового обострения в стране.