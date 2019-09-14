Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера

Прославленному украинскому боксеру Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) придется провести бой против непобедимого американского нокаутера Девина Хейни (23-0, 15 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону поединка будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в легком весе, который владеет «Лома».

В своем последнем бою 20-летний американец одержал уверенную победу над россиянином Зауром Абдуллаевым, «угол» которого отказался от продолжения боя уже после четвертого раунда.

Благодаря этой победе Хэйни стал обязательным претендентом на титул WBC в легком весе, который недавно завоевал украинец.

Видеонарезка последнего боя Хейни доступна к просмотру на видеохостинге Youtube. Сам поединок состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Как писала «Фраза», известный боксер грубо оскорбил Ломаченко за желание драться с ним бесплатно.

Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил очередной мировой рейтинг. Усик тоже не подвел.