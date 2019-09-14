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В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу

В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу

В одной из средних общеобразовательных школ Запорожья случилось резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из окна 4 этажа выпала 14-летняя школьница, которая зачем-то занималась мытьем окон.

Как передает Politeka, пока неизвестно, кто именно заставил школьницу заниматься подобной работой.

В настоящее время девочка находится в больнице в тяжелом состоянии ‒ у нее сломан позвоночник.

В свою очередь, известный волонтер Андрей Лукин опубликовал информацию о пострадавшей на своей странице в Instagram. Также он поделился видео, на котором мама девочки Юлия просит о помощи.

«Посмотрите пожалуйста обращение до конца, в конце я прикреплю фото этой милой девочки, которая очень хочет вернуться к своей активной жизненной позиции!», ‒ написал Лукин.

Update. Позднее волонтер сообщил, что благодаря небезразличию запорожцев и жителей других регионов, за короткий промежуток времени вся сумма на лечение школьницы была собрана. Желаем ей скорейшего выздоровления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, очень просим помощи у Вас, 14 — летняя девочка по неосторожности ( мыла окно и облокотилась на москитную сетку ) упала с 4 этажа, упала на спину ! Очень сильно поврежден позвоночник ! На лечение нужны деньги, которых нет ! Посмотрите пожалуйста обращение до конца, в конце я прикреплю фото этой милой девочки, которая очень хочет вернуться к своей активной жизненной позиции ! 5168 7422 1938 1633 Переславцева Юлия Викторовна ( Мама ) Так же нам оказывает мощную поддержку @zlata_nekrasova111 ???? спасибо большое

Публикация от Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)

Как писала «Фраза», выпав из окна восьмого этажа, в Киеве погибла психически больная старушка.

Ранее в Борисполе маленький ребенок выпал из окна и выжил.

Тэги: Запорожье, травма, общество, происшествие, школа, регионы, падение, образование, девочка, школьница, уборка, окно, новости Украины

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