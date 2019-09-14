В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу

В одной из средних общеобразовательных школ Запорожья случилось резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из окна 4 этажа выпала 14-летняя школьница, которая зачем-то занималась мытьем окон.

Как передает Politeka, пока неизвестно, кто именно заставил школьницу заниматься подобной работой.

В настоящее время девочка находится в больнице в тяжелом состоянии ‒ у нее сломан позвоночник.

В свою очередь, известный волонтер Андрей Лукин опубликовал информацию о пострадавшей на своей странице в Instagram. Также он поделился видео, на котором мама девочки Юлия просит о помощи.

«Посмотрите пожалуйста обращение до конца, в конце я прикреплю фото этой милой девочки, которая очень хочет вернуться к своей активной жизненной позиции!», ‒ написал Лукин.

Update. Позднее волонтер сообщил, что благодаря небезразличию запорожцев и жителей других регионов, за короткий промежуток времени вся сумма на лечение школьницы была собрана. Желаем ей скорейшего выздоровления.

Как писала «Фраза», выпав из окна восьмого этажа, в Киеве погибла психически больная старушка.

Ранее в Борисполе маленький ребенок выпал из окна и выжил.