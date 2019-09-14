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В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку

В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку

В пятницу вечером, 13 сентября, на Шулявке в Киеве было совершено умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в подъезде «хрущевки» № 7, расположенной на улице Кирилло-Мефодиевской, иностранец лишил жизни свою бывшую жену.

Как передает «Информатор», погибшей было всего 23 года. По словам ее бабушки, девушка несколько лет встречалась, а в последствии и расписалась с гражданином Азербайджана. Она была с ним в браке пол года, после чего решила подать на развод.

В свою очередь, иностранец был против развода и стал ее преследовать.

В тот роковой вечер девушка возвращалась домой, где проживала с родителями. Соседи видели, как она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший возлюбленный забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей. Но убийца уже сбежал в неизвестном направлении. На данный момент его разыскивает полиция.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказец устроил стрельбу в ресторане, ранив девушку.

Ранее иностранец с гранатой едва не взорвал целый подъезд в Киеве.

Тэги: Киев, убийство, общество, Азербайджан, столица, Шулявка, жена, девушка, ножевые ранения, криминал, иностранец, хрущевка, новости Украины, кавказцы

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