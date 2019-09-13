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В Киеве загорелся гипермаркет «Ашан»

В Киеве загорелся гипермаркет «Ашан»

В пятницу, 13 сентября, в гипермаркете «Ашан», который расположен в ТРЦ Ocean Plaza, произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передает портал «Информатор», ссылаясь на очевидцев.

Сообщается, что пожар в магазине начался около 16-45.

По предварительным данным, в отделе, где выпекают хлебные изделия, вспыхнула печь, после чего весь торговый зал быстро затянуло дымом.

Работники супермаркета не стали ждать приезда пожарных, и самостоятельно начали тушить возгорание при помощи ручных огнетушителей.

Всех посетителей супермаркета эвакуировали. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в Киеве вспыхнул пожар возле корпусов университета им. Шевченко. Застройщики расчищают место под новострой?

Ранее на Запорожье вспыхнул пожар, после чего целый город остался без света.

Тэги: Киев, пожар, общество, супермаркет, столица, ЧП, эвакуация, возгорание, гипермаркет, ТРЦ, новости Украины

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