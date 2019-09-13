Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не может появляться там, где есть президент Украины Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом он объяснил, почему пропустил выступление главы государства на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), куда в этом году его пригласил Виктор Пинчук.

Как сообщает «Новое время», отвечая на соответствующий вопрос журналистки Сони Кошкиной, он заявил: «Я не могу появляться там, где есть Зеленский». При этом он уточнил, что это не связано с его неприязнью к президенту: «Мне наоборот приятен, но, может, я ему неприятен».

Он также сообщил, что не был инициатором встречи в Офисе президента, заверил, что на этой встрече не присутствовали Валерий Хорошковский и Ринат Ахметов, и что с президентом они дела парламента не обсуждали.

Как сообщала «Фраза», 10 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем Офисе с известным бизнесменом Игорем Коломойским. Как утверждается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Ялтинская европейская стратегия — международная ежегодная конференция политиков и бизнесменов, которая до 2014 года проводилась в Ялте, в рамках организации, основанной в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Организационный комитет конференции определяет целью встречи политических лидеров и бизнесменов содействие развитию Украины и поддержку ее евроинтеграционным стремлениям.

После оккупации Крыма Российской Федерацией конференция проводится в Киеве.