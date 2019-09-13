В США у белой пары родился ребенок-азиат

Странный случай произошел в американском Нью-Джерси. Как выяснили журналисты «Фразы», тут у бывших супругов, которые принадлежат к европейской расе, родилась девочка-азиат.

Местные СМИ сообщают, что Кристина Кеддерич и Дрю Василевски прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Сообщается, что через два года «у ребенка начали проявляться черты, типичные для азиатов».

Оказалось, что в клинике напутали при процедуре. Анализ ДНК доказал, что мужчина не является биологическим отцом дочери.

Супруги не только развелись из-за этого, но и подали на клинику в суд, желая отсудить полмиллиона долларов.

Как писала «Фраза», австралийка родила ребенка, не выходя из комы.

Ранее в Индии 74-летняя женщина родила двойню от своего 80-летнего мужа.