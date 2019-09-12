На Одесщине прямо у магазина убили мужчину

В городе Белгород-Днестровском Одесской области произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там прямо на улице ударили ножом нетрезвого мужчину.

Как передает «Одесский паблик», об инциденте, который произошел возле одного из магазинов города, дежурному Белгород-Днестровского ОП сообщила местная жительница. Подоспевшие правоохранители установили, что конфликт между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел внезапно. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Сообщается, что по «горячим следам» сыщикам удалось установить местонахождение подозреваемого. Его задержали в собственном доме. В ходе осмотра жилища у злоумышленника нашли орудие преступления ‒ нож.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины («умышленное убийство»).

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