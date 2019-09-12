«Динамовская школа»: в Сети появилось видео Алиева, матерно угрожающего полицейскому (18+)

Украинский футболист, бывший игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев, оказался в центре скандала. Как выяснили журналисты «Фразы», на опубликованном в соцсетях видео можно видеть, как он грубо разговаривает и угрожает представителю патрульной полиции.

Насколько можно судить из небольшого видеоролика, который запостил паблик «Брутальный футбол» в Twitter, причиной неадекватного поведения спортсмена стала остановка патрульными полицейскими автомобиля, в котором он куда-то ехал вместе с друзьями.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Как сообщала «Фраза», 17 апреля 2012 года в центре Киева столкнулись автомобили двух киевских «динамовцев»: Range Rover Андрея Шевченко и BMW Александра Алиева. Впрочем, сам Алиев назвал информацию о ДТП «бредом», несмотря на наличие фотографий, где он о чем-то разговаривает с сотрудниками ГАИ.

В 2013 году бывший агент Александра Алиева Денис Лахтер намекнул о его проблемах с психическим здоровьем. «Всерьез воспринимать слова этой персоны не стоит. Он, почему-то, постоянно попадает в комичные ситуации, страдая параноидальными наклонностями, в ком угодно ищет виноватых. Судя по поступкам и высказываниям героя вашей заметки, его психическое здоровье вызывает вопросы», — заявил агент.

В сентябре того же года Алиев признался в нарушении режима и употреблении алкоголя и назвал интернет-пользователей «лохами».

В начале 2017 года бывшая жена Алиева Татьяна рассказала, как во время очередной ссоры он начал оскорблять ее и ее детей, после чего дело дошло до рукоприкладства.

Также журналисты однажды наведались в квартиру, в которой проживали Алиевы (будучи на то время разведенными). Тогда бывшего футболиста застали спящим в детской кроватке, а рядом было много пустых пивных бутылок.

В июне 2018 года Татьяна утверждала, что Алиев угрожал избить ее сына лишь за то, что тот попросил у него купить экипировку для тренировок.

В начале 2019 года Татьяна заявила, что он ее избивал и выгнал из дома. «Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой — и сломал кровать о мою голову», — рассказала женщина. Сам Алиев подтвердил, что выгнал супругу, но заявил, что никого не избивал.