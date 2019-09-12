«Слуги народа» продолжают кнопкодавить

Народный депутат от «Слуги народа» Елена Копанчук нарушила 84 статью Конституции, проголосовав за своего коллегу на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 11 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», активисты зафиксировали, как она проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Как сообщает «Чесно», Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052).

В подтверждение активисты приложили видео, на котором видно как депутат, которая сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала, нажимает на кнопку своего соседа справа.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали «за».

Копанчук попала в парламент, победив в округе № 189 в Хмельницкой области, Рублев — в округе № 20 на Волыни.

Как сообщала «Фраза», 10 сентября 2019 года общественное движение «Чесно» заявило, что первым кнопкодавом в новом парламенте стал внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.

Впоследствии представители организации исправились и заявили, что первым кнопкодавом Верховной Рады IX созыва стал народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко.