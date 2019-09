Скончался музыкант, которого считал своим кумиром Курт Кобейн

В возрасте 58 лет умер известный американский певец и композитор Дэниел Джонстон. Как выяснили журналисты «Фразы», его называл своим кумиром лидер группы Nirvana Курт Кобейн.

О смерти Дэниела Джонстона пишут СМИ США.

Сообщается, что он скончался у себя дома от сердечного приступа. В последние годы он много лечился.

Музыкант страдал от маниакальной депрессии и шизофрении всю жизнь.

Курт Кобейн называл его своим кумиром и часто фотографироваться в футболке с обложкой его альбома Hi, How Are You.

Как писала «Фраза», плачущему Курту Кобейну на родине установили памятник.