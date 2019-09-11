В Киеве вспыхнул пожар возле корпусов университета им. Шевченко. Застройщики расчищают место под новострой?

В среду, 11 сентября, в Голосеевском районе Киева произошел пожар. Как передает корреспондент «Фразы», здесь в лесопарковой зоне в районе «университетских корпусов» (станция метро «Выставочный центр») вспыхнула сухая трава.

Сообщается, что огонь быстро перекинулся на деревья и за считанные минуты пламя охватило территорию в несколько десятков квадратных метров.

К счастью, к месту ЧП оперативно прибыли пожарные, которые сразу же приступили к борьбе с огненной стихией.

Причина пожара пока неизвестна. По словам очевидцев, не исключен поджог.

Есть предположение, что таким образом застройщики могут расчищать себе очередное «жирное место» под новострой.

Видеокадры инцидента доступны к просмотру на странице издания «Фраза» в Instagram.

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