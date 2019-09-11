На «зеленой» окраине Киева возмущенные жители подрались с полицейскими

В столичном поселке Пуща-Водица произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками органов правопорядка. Как выяснили журналисты «Фразы», там возмущенные беспределом коммунальщиков люди пытались не доспустить сноса беседок.

Как передает «Киев Оперативный», инцидент произошел на озере Карачун (северо-западная часть поселка).

По предварительным данным, люди пытались помешать работникам КП «Киевблагоустройство» демонтировать беседки, однако на помощь горе-коммунальщикам пришли правоохранители.

Как писала «Фраза», в Киеве избили патрульного полицейского.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге пьяный мужчина сломал палец полицейскому.