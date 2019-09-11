Под Киевом в сокрушительном ДТП погибли сразу три человека

В среду, 11 сентября, в окрестностях города Кагарлык Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на 72 км автодороги «Киев ‒ Знаменка» в «лобовую» аварию угодили два автомобиля.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате столкновения Chevrolet и Volkswagen, три человека скончались на месте происшествия.

Кроме того, одна из машин загорелась.

В настоящее время на месте ДТП работают пожарные и следственно-оперативная группа. Причины трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», на Запорожье военный устроил сокрушительное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Ранее на Киевщине легковушка на большой скорости врезалась в стоявшую на обочине фуру.