Суровые российские пенсионерки… снесли мешавшую им детскую площадку

В деревне Бегуницы Ленинградской области России произошел необычный курьез. Как выяснили журналисты «Фразы», отличились местные старушки.

Пенсионеркам помешала детская площадка, после чего они пришли туда, и спили качели, которые мешали их девяностолетней подруге своим скрипом.

Люди уже обратились в полицию, но та не знает, что делать с суровыми бабками.

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Как писала «Фраза», российского пенсионера арестовали за попытку установить памятную табличку в честь одиозного американского президента.