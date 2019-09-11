«Начала ее душить за дверью»: На Черниговщине две чиновницы устроили потасовку на рабочем месте

Две чиновницы горисполкома Смелы Черкасской области подрались прямо в здании учреждения в рабочее время. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал местный телеканал Смела-ТВ.

Как сообщает «Новое время», конфликт вспыхнул между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

По словам городского головы Виктора Федоренко, его причиной стали неточности, обнаруженные в документах. «Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время», — прокомментировал он инцидент.

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2017 года в Киевском областном совете подрались депутаты от фракций «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины».

16 апреля 2019 года в Одессе депутат областного совета от «Оппозиционного блока» Роман Сеник ногами избил журналиста, редактора сайта «МегаФон» и корреспондента «Общественное следствие» Богдана Осинского.