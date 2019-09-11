В США эпично перевернулся и вспыхнул поезд

В американском штате Иллинойс произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут возле городка Дюпо сошел с рельсов товарный поезд.
После ЧП состав из четырнадцати вагонов, принадлежащий компании Union Pacific, перевернулся и вспыхнул.
Поезд вез метилизобутилкетон, это легковоспламеняющуюся жидкость, ее применяют как растворитель.
Из-за угрозы экологического заражения местных жителей эвакуировали.
Причину инцидента сейчас выясняют. Никто не пострадал.
Видео:
Как писала «Фраза», в Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей.