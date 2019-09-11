Назван «худший фильм» в истории Голливуда

В США специалисты высчитали самый провальный в прокате фильм Голливуда за всю историю. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказалась картина «Джон Картер» режиссера Эндрю Стэнтона от студии Disney.

Выйдя в прокат в 2012 году картины собрала 284 миллиона долларов в мировом прокате, тогда как бюджет приключенческого фильма вместе с затратами на рекламу составил аж 363,7 миллиона долларов.

Чистые потери создателей кино составили 136,6 миллиона долларов.

Сюжет у фильма – действительно какая-то муть: военный из США Джон Картер попадает на Марс, где сражается «за свободу» местных народов.

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