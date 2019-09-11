В Киеве «газелька» влетела в столб

Вечером вторника, 10 сентября в Киеве на улице Николая Трублаини, 3 (Святошинский район) произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль «Газель» влетел в столб.

Как передает «Информатор», водитель машины пострадал, его госпитализировали.

После столкновения, как сообщается, электроопора рухнула на асфальт, оборвав провода.

Причиной ДТП называют отказ у автомобиля тормозов.

Местные жители временно остались без электричества.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза» кровавая авария произошла в Киеве: пострадали три человека.