В Киеве женщина с двух ударов убила пьяного знакомого

В Святошинском районе столицы было совершено умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там в «хрущевке», расположенной на проспекте Победы, женщина дважды ударила ножом своего нетрезвого знакомого.

Как передает пресс-служба столичной полиции, подоспевшие по вызову копы обнаружили окровавленного мужчину в подъезде пятиэтажки. К сожалению, он скончался до приезда «скорой помощи».

Осмотрев тело, медики выяснили, что причиной смерти могли стать две колотые раны в области шеи. Сыщики быстро установили личность погибшего ‒ им оказался 46-летний мужчина, проживавший в соседнем доме. По словам соседей, он часто был здесь, т. к. навещал свою 46-летнюю знакомую.

Сообщается, что подозреваемую обнаружили на рынке, где она распивала спиртные напитки. Вначале она пыталась «юлить», однако потом рассказала всю правду. По ее словам, погибший пришел к ней в гости пьяным, и она отказалась впустить его в квартиру. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время потасовки она схватила кухонный нож и ударила им агрессора.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За совершение умышленного убийства женщине грозит длительное тюремное заключение.

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