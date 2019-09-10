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В Раде внезапно заблокировали трибуну, вспомнив про «зеленых человечков»

В Раде внезапно заблокировали трибуну, вспомнив про «зеленых человечков»

В зале заседаний Верховной Рады произошел первый крупный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», там спикер Дмитрий Разумков «повелся» на провокацию одиозной Ирины Геращенко, что привело к блокированию трибуны.

Так, выступая с трибуны парламента, Геращенко заявила, что «пять лет назад „зеленые человечки“ захватили Крым, а сегодня ‒ захватывают парламент».

«И полностью его перечеркивают», ‒ резюмировала она, вызвав шквал эмоций в зале.

В свою очередь, председатель парламента Дмитрий Разумков отключил ей микрофон и раскритиковал за необоснованные обвинения.

«Я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что наблюдали в 2014 году. Это недопустимо в парламенте нашего государства», ‒ возмутился он.

После этого трибуну заблокировали представители фракции «Европейская солидарность» и обвинили Разумкова в «преследовании» Геращенко, требуя предоставить ей слово.

Видео инцидента начинается с 3:31:00.

Как писала «Фраза», первый кнопкодав в новой ВРУ оказался мажоритарщиком, обвинявшим украинские власти в обстрелах Донбасса.

Ранее сообщалось, что депутаты таки получили возможность увольнять президента.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, скандал, политика, Ирина Геращенко, трибуна, блокирование, ЕС, новости Украины, Дмитрий Разумков

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