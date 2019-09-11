На Тайване мужчина женился на своей невесте… после того как у нее умер мозг

Необычный случай произошел на Тайване. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в Тайбэе мужчина женился на своей невесте после того, как у нее умер мозг.

Пара встречалась одиннадцать лет. В августе 32-летняя девушка попала в ДТП. Врачи заявили, что у нее умер мозг.

Ее возлюбленный после этого решил жениться на ней, официально оформив бумаги.

После свадьбы аппарат жизнеобеспечения отключили и девушка умерла. У нее остались сыновья 12 и 13 лет.

Как писала «Фраза», на Тайване разрешили однополые браки.