Первый кнопкодав в новой ВРУ оказался мажоритарщиком, обвинявшим украинские власти в обстрелах Донбасса

В Верховной Раде Украины IX созыва зафиксирован первый случай не персонального голосования. Как выяснили журналисты «Фразы», 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте ст. 84 Конституции нарушил внефракционный народный депутат из Донецкой области Александр Ковалев.

Как сообщает гражданское движение «Чесно», опубликовавшее соответствующее видео, Ковалев давил кнопку на месте своего коллеги, внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова.

При этом, как видно на прилагаемом скриншоте результатов голосования, место Ефимова проголосовало в поддержку законопроекта.

Сам Ковалев в комментарии активистам сначала отрицал факт кнопкодавства и заявлял, что относится к этому «очень негативно». Но после просмотра видео признал, что поступил «плохо» и «очень ужасно», хотя это и «самый маленький грех». «Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка...», — объяснил депутат, большая часть округа которого расположена на оккупированной территории. В итоге он победил, получив лишь 220 голосов жителей села Зайцево Бахмутского района, что является наименьшим количеством голосов, отданных за депутата-мажоритарщика в истории украинских выборов.

По данным «Чесно», Ковалев в ходе предвыборной кампании обеспечил пятиэтажку в себе насосной станцией, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Кроме того, местным детям он якобы подарил спортивный инвентарь и так же угощал их.

Во время кампании кандидат обвинял власти Украины в обстрелах мирного населения Донбасса.

Известно, что в 2014 году Ковалев занимался вывозом «беркутовцев» с базы в Киеве.

В свою очередь, Максим Ефимов, за которого проголосовал коллега, предпочел отшутиться: «Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».

Как сообщала «Фраза», Верховная Рада Украины IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

При этом этот созыв называют историческим, так как впервые парламентское большинство сформировала одна политическая сила — партия «Слуга народа», которая получила 254 депутатских кресла. В то же время, помимо других фракций, еще 56 мест заняли самовыдвиженцы и представители других партий.