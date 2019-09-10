Шведский профессор предложил людям… стать каннибалами

В Швеции разгорается громкий скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», во время конференции Gastro в Стокгольме местный профессор школы экономики Магнус Содерлунд начал рассуждать о каннибализме.

Об этом сообщают местные СМИ.

Собравшиеся обсуждали, «является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем».

Так, профессор заявил, что «употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество».

В частности, Магнус Содерлунд сказал: «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть? Консервативные табу против каннибализма со временем могут измениться, если люди попробуют это новое блюдо». Сам он заявил, что готов попробовать человеческое мясо.

Он добавил: «Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным. Я был бы готов хотя бы попробовать это».

Как писала «Фраза», в Швейцарии решили официально «уравнять» обезьяну и человека.