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Освобожденный в ходе обмена Карпюк рассказал о пытках российских тюремщиков

Освобожденный в ходе обмена Карпюк рассказал о пытках российских тюремщиков

Освобожденный в ходе недавнего обмена из российского плена украинец Николай Карпюк утверждает, что в тюрьме его и другого пленного Станислава Клыха подвергали пыткам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он рассказал в комментарии телеканалу ATR.

«ИВС-1. Как только стемнело, выводят в коридор — наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, сюда вата, чтобы снизу ничего не видели — и выводят. Минут 10-15 едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж. Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела — и начинает идти электрический ток через тело. С различными периодами: рывками, в течение определенного времени — оно неприятное такое ощущение. Это то, что со мной делали», — рассказал Карпюк, добавив, что после этого возвращают в комнату для допроса в ИВС и в течение суток не дают спать. «Только начинаю закрывать глаза — менты через 2 часа меняются и сразу „Не спать, не спать“. Не дают спать», — рассказал бывший заключенный.

По его словам, таким образом его пытали 4 ночи. «На пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь в связи с тем, что не давали спать, я просто потерял там сознание — вошел в состояние бреда, и очнулся уже в камере. На шестые сутки меня перевели в камеру», — сказал Карпюк.

При этом он подчеркнул, что с его коллегой по несчастью Станиславом Клыхом обращались хуже: «Его потом привозили, его в клетку сажали, его заводили в камеру и привязывали — за спину (руки) браслетами к шконке — кровати: ставили на колени и всю ночь не давали спать и двигаться».

«Я не слышал, как Клыха допрашивали, но звукоизоляции там нет — и многих людей, которых вывозили, слышал. И этот скрежет скотча на весь коридор, когда привозили уже после пыток и помещали в камеру. Все время стонет и просит: „Я подпишу вам все, но дайте мне поспать“», — рассказал Карпюк.

По его словам, кроме пыток российские тюремщики «применяют психотропные средства»: «Однажды я на сутки отключился — не знаю, что со мной было вообще». При этом он допустил, что это время было использовано россиянами для вживления в тело некоего импланта, который может воздействовать на нервную систему, в результате чего «человек впадает в панический страх».

Как сообщала «Фраза», 7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались 24 моряка с вероломно захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, а также Владимир Карпюк и Станислав Клых.

Тэги: пытки, Россия, тюрьма, Станислав Клых, Николай Карпюк, обмен пленными, новости Украины

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