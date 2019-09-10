Трамп пошутил над собственной прической

Готовящийся к выборам 2020 года действующий президент США Дональд Трамп провел встречу со сторонниками в Северной Каролине. Как выяснили журналисты «Фразы», тут американский лидер решил пошутить над собственной прической.

Он пошутил: «Я был готов провести нашу встречу на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. Я был готов намочить свою прическу»

Дональд Трамп продолжил: «Это бы хоть показало, что это мои собственные волосы. Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но они лучше, чем у большинства моих друзей моего возраста. Намного лучше!».

Как писала «Фраза», Трампу предложили купить добрую половину Бельгии.