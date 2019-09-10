Два ДТП в Днепре: один автомобиль снес столб, а второй врезался в мост

Ночью вторника, 10 сентября, в Днепре произошло два ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», один автомобиль снес столб, а второй врезался в мост.

Об авариях сообщает «Информатор».

Выяснилось, что на пересечении улицы Генерала Пушкина и Запорожского шоссе микроавтобус Mercedes Vito снес столб со светофором. Водителя госпитализировали. Полиция говорит, что он уснул за рулем.

Кроме этого, на Амурском мосту автомобиль Daewoo Lanos на скорости влетел в опору подъемного механизма рельсов для поездов. Водителя машины (на вид ему пятьдесят лет) госпитализировали с места аварии. Полиция говорит, что авто ехало по мосту, но водитель отвлекся на телефон, после чего и произошло ДТП.

Как писала «Фраза», в Днепре автомобиль на большой скорости сбил пенсионерку – она погибла.