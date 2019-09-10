Стало известно о подготовке нового обмена пленными между Украиной и Россией

Украина ведет с Россией переговоры относительно нового обмена заключенными. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «Громадьскому».

«Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму», — заявила Денисова, отказавшись называть какие-либо имена. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — объяснила она.

В эфире телеканала «1+1» она также сообщила, что речь идет о 113 украинцах. «Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар», — рассказала Денисова, подчеркнув, что обмен может состояться уже в этом году.

Между тем, адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков в комментарии «Громадському» заявил, что следующими в списке обмена могут быть обвиняемые в шпионаже Валентин Выговский и Игорь Кияшко.

Он также выразил надежду на то, что во втором раунде переговоров появится заключенный Алексей Черний — последний участник группы Олега Сенцова, которому осталось сидеть в российской тюрьме еще полтора года.

Как сообщала «Фраза», 7 сентября 2019 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, освобожденными из российского плена. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица, в том числе и омбудсмен.

Среди освобожденных оказались 24 моряка с вероломно захваченных в Керченском проливе украинских кораблей, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и многие другие.

При этом морякам, которые вернулись из России, вручили награды и присвоили новые звания.