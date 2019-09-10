Ночью в Киеве сожгли сразу несколько машин

Ночью вторника, 10 сентября, во дворе дома по улице Срибнокольская, 20 в Киеве сгорели сразу несколько машин. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители говорят о поджоге.

Как передает «Информатор», тут сгорели BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla. Огонь повредил автомобиль. Volvo S80.

Сообщается, что первым вспыхнул BMW, от которого пламя перекинулось на другие авто.

К счастью, никто не пострадал.

Владелец BMW сообщил полиции, что «у него были конфликты» и заявил о поджоге.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в одном из киевских дворов сгорели сразу несколько автомобилей.